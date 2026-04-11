ガソリン価格の上昇や新車価格の高止まりなど、車にかかる負担は年々重くなっています。それでも、特に地方では車が生活必需品という人も多いでしょう。こうした背景から、近年はコストを抑えられる「中古車」を選ぶ動きが広がっています。では、いま中古車市場で特に人気を集めているのはどの車種なのでしょうか。⾞選びドットコム「中古車市場統計レポート（2026年2月版）」から、国産車のTOP5を抜粋して紹介します。2026