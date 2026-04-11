店頭で安いイワシを見かける機会が増えた2026年春。背景には、マイワシ資源の高水準に加え、サンマやスルメイカ、サケの不振で「他の魚が減っている」現実がある。豊漁は朗報だが、その裏では海の変化と水産業の構造的な問題も進んでいる。 【画像】北欧やポルトガルなどで人気の超意外な「イワシ」メニュー なぜ今、イワシの豊漁が目立つのか 2026年春、日本各地でイワシの豊漁が目立っている。 実際、水産研究・教育機