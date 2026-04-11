＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴が、ツアー初優勝へ向け首位と2打差の5アンダー・3位タイで滑り出した。「67」は今季16ラウンド目で初の60台。「気分はいいかな」という一日を過ごした。【写真】吉田鈴はミニスカスタイルですホステス大会だった「Vポイント×SMBCレディス」で11位になっているが、これが今季の最高位でまだトップ10