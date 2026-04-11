＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞大会を特別協賛する富士フイルムとスポンサー契約を結ぶホステスプロで、今季日本初戦の竹田麗央は3アンダー・11位タイと上々の滑り出し。予選落ちした昨年大会は、初日に「74」と出遅れ、流れに乗れなかったが「今年はその反省で、落ち着いてプレーできた」と2日目以降につなげた。【写真】サイン待ちで長蛇の列が！渋