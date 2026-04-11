＜マスターズ2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第2ラウンド終了した。連覇かかるローリー・マキロイ（北アイルランド）が9バーディ・2ボギーの「65」で回り、トータル12アンダーまで伸ばして、2位に6打差の単独首位で週末を迎える。【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で振り返る6アンダー・2位タイには、パトリック・リード