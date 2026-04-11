工事が進み、注目度が高まる新潟駅の前に4月、新たな交番が誕生しました。 【記者リポート】 「新潟駅周辺の安心・安全を守る新たな防犯拠点として、万代口のすぐ目の前に誕生したのが新潟駅前交番です」 新潟駅と調和するようにデザインされた縦縞模様の外観が特長的な真新しい交番。 4月6日に運用が始まった『新潟駅前交番』です。 10日は新たな交番の誕生を記念し、開所式が行われました。 【新潟中央署清水文宏