【ヒューストン共同】米国とカナダの飛行士4人を乗せて月を周回し、人類による最遠飛行の記録を56年ぶりに更新した宇宙船オリオンが10日午後（日本時間11日午前）、米西部カリフォルニア州沖に着水し地球に帰還した。