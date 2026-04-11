バージニア州に向かうため、メリーランド州のアンドルーズ統合基地で大統領専用機に搭乗するトランプ米大統領＝10日/Evelyn Hockstein/Reuters（CNN）トランプ米大統領は10日、ホルムズ海峡はイランの協力の有無にかかわらず近く再開するとの認識を示し、現在パキスタンへ向かっている米国の交渉団は主に、イラン政府の核兵器取得を確実に阻止することに重点を置いていると説明した。トランプ氏はホルムズ海峡の自由な通航を確保す