【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で、米国とカナダの宇宙飛行士４人を乗せた宇宙船「オリオン」は米東部時間１０日午後８時７分頃（日本時間１１日午前９時７分頃）、米カリフォルニア州サンディエゴ沖の太平洋に着水した。オリオンは、宇宙空間でエンジン部分を切り離したうえで、大気圏に再突入した。その後、パラシュートを広げ、太平洋上に着水した。宇宙船の速度は最大で秒速約１１キロ・メ