マリナーズは10日（日本時間11日）、球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（52）の功績を称えた銅像の除幕式を本拠地Tモバイル・パーク前で開催。除幕式の際に銅像のバットが折れるハプニングが起き、イチロー氏が爆笑する場面があった。このハプニングに球団側が便乗し、ファンに配布するイチロー氏のミニチュア版銅像のバットも折った仕様のバージョンを公開した。イチロー氏はジョン・スタントン・オー