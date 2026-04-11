モデル・俳優の谷まりあが、11日発売の雑誌『ar』5月号（主婦と生活社）に登場する。【表紙】EJ＆NICHOLAS＆MAKIが華やかな衣装で登場！谷は、「着たい服が私の戦闘服 お仕事だってドラマティック」に登場。オフィスモードをキープしつつシャレ感を高める乙女の戦闘服を着こなす。今号の通常版表紙は森七菜、特別版表紙は&TEAMのEJ、NICHOLAS、MAKIが飾る。