関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が11日、レギュラーのMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）を休演した。2週連続の休演となる。番組冒頭、同局の福島暢啓アナウンサーが「先週に引き続きまして、今週も浜村淳さんがお休みとなりましたので、今週は私、毎日放送の福島暢啓が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします」と、浜村の休演と自身の代演を説明した。福島アナとは初共演となるアシスタ