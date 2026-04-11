心理学が導き出した不可思議な「心」と「脳」の関係とは 大脳皮質や右脳・左脳が心をコントロールしている 心と脳は独立していると唱えたのは、17世紀のフランスの哲学者ルネ・デカルトです。現在では、脳の働きによって心がつくり出されているとして心理学全般が成り立っています。 心をコントロールしているのは、大脳にある大脳皮質です。大脳皮質は大脳の表面を形成する２～５ミリの層で、思考、感情