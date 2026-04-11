神様のための場所、神社がつくられるようになった理由 神社って何のためにつくったの？ 日本の国土を開発したオオクニヌシ（大国主命）はスクナビコナ（少名毘古那神）をパートナーとして「国づくり」をしていたのですが、その最中にスクナビコナは常世の国へ去ってしまいます。「これからどうやって開発を続けていけばよいのだ」と海辺で嘆くオオクニヌシの前に、海を照らしながら出現したのがオオモノヌシ（大物