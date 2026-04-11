疲れの原因は筋肉ではなく「脳」だった？自律神経から紐解く正しい疲労回復のメカニズム 運動しても体は疲れていない!? 「疲れ」の発生源は筋肉ではなく「脳」にある 「疲れ」の発生源は体ではなく脳である。そう聞くと、疲れればだるくなるのは体で、筋肉痛も起きる、これは体が疲れている証拠なのでは？ と思う方もいるでしょう。しかし、体に「疲れた」と自覚させているのが脳なのです。 実験で判明：4時間の有酸素運動