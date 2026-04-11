【論語】曽子が説く『三省』の意味とは？毎日自分を振り返ることで人生を善くする習慣 『論語』曽子の名言：「吾日に三つ我が身を省みる」全文と現代語訳 曽子（そうし）曰（いわ）く、吾（われ）日（ひ）に三（みっ）つ吾（わ）が身（み）を省（かえり）みる。人（ひと）の為（ため）に謀（はか）りて忠（ちゅう）ならざるか、朋友（ほうゆう）と交（まじ）わりて信（しん）ならざるか。伝（つた）えられて習（なら）わざるか