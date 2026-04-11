昔懐かしの味をおうちで楽しむ 70年代に観光地や縁日の屋台で販売されていた「ラスポテト」を覚えていますか？ 知らないという人のために簡単に説明しますと…オランダ発祥のじゃがいも料理で、フライドポテトの一種。フライドポテトとの違いは、その作り方。ラスポテトは粉末状にしたじゃがいもを水で溶いて作ります。そのため、外はカリっ中はモチっとした食感に。 それが最近では、食卓の味として注目を集めているんです