いま、米マットの年間最大の祭典を前に、日本のプロレスファン、WWEユニバース（ファンの総称）が固唾をのんで行方を見守る一つの問題が注目とさまざまな憶測を呼んでいる。その渦中にいるのが、WWEの年間最大の祭典「レッスルマニア」を巡る2人の日本人女子スーパースターの動向である。【映像】ASUKAがイヨに「最後通告」一人はASUKA。2020年にWWE女子4大タイトル（WWE女子、WWE女子世界、WWE女子タッグ、NXT女子の各王座）