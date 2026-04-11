およそ半世紀ぶりに有人での月の周回飛行に成功した宇宙船オリオンが、日本時間11日の午前9時7分頃、地球に帰還する予定です。宇宙船オリオンは、国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で、およそ半世紀ぶりに有人での月の周回飛行に成功しました。アメリカとカナダの宇宙飛行士あわせて4人が搭乗していて、10日間の旅を終え、日本時間11日の午前9時7分頃、アメリカ・カリフォルニア沖の太平洋に着水する予定です。