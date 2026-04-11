結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月9日（木）に放送された第6話では、参加カップルの新たな問題として“レス問題”が明らかになる場面があった。©AbemaTV, Inc.同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないという結婚決断リ