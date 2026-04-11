世界各国では、トランス脂肪酸の健康リスクを受けてさまざまな規制措置が講じられています。デンマークやアメリカ、カナダ、欧州連合では部分水素添加油脂の使用禁止や含有量制限が導入され、規制後に心血管疾患の発症率が減少したという報告があります。日本では法的義務はありませんが、食品事業者による自主的な取り組みが進んでいます。日常生活で摂取を減らすための調理法や食材選び、外食時の注意点について具体的に解