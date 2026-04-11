通所介護は、自宅で生活する高齢の方が日中に施設へ通い、入浴や食事、機能訓練などのサービスを受けながら、社会的なつながりを保てる介護保険サービスです。介護する家族の負担軽減にもつながるため、多くの方に利用されています。しかし、具体的にどのようなサービスが行われ、どのような条件で利用できるのか、また費用や利用までの手続きはわかりにくい点も少なくないです。この記事は、通所介護の基本的な