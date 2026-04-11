機能性表示食品とトクホ（特定保健用食品）は、いずれも機能性を表示できる食品である点は共通していますが、審査や科学的根拠の示し方において大きな違いがあります。両者を正しく理解することで、目的に応じた製品選択ができるようになります。本章では、審査・許可制度の違いと、表示内容の違いについて説明します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘル