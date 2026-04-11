現地４月10日に開催されたラ・リーガの第31節で、２位のレアル・マドリーがホームで12位のジローナと対戦した。前節のマジョルカ戦を１−２で落とし、７ポイント差で首位のバルセロナを追うマドリーは、51分にフェデリコ・バルベルデのスーパーミドル弾で先制。しかし、62分にトマ・ルマールの同点弾を浴びると、その後は勝ち越しゴールを奪えず、そのまま１−１の引き分けに終わった。逆転優勝へ勝利が求められるなか、格下