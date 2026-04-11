WWH（ワールドワイドハンサム）のキャッチフレーズで知られる、BTSのJIN。小顔とすらりと伸びた首、長い脚が生み出す完璧なプロポーションは、圧倒的な存在感を放っている。 【写真】“ワールドワイドハンサム”BTSジンの小顔＆脚長スタイル（全５投稿） 兵役後のソロ活動を経て、3月20日には最新アルバム『ARIRANG』をリリースし、グループとして待望のカムバック。熱い注目が集まる中、