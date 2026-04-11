今週の日経平均株価は、米国とイランとの和平交渉の進展を期待する買いが優勢となり、前週末比3800円高の5万6924円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー [東証Ｐ]、