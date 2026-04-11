中国メディア快科技は8日、中国車の欧州販売が初の100万台を突破した一方で、欧州車は中国で見るに堪えない状況だとする記事を掲載した。記事はまず、欧州自動車工業会（ACEA）が発表した2025年の欧州自動車市場に関する報告書によると、25年の中国の欧州連合（EU）向け自動車輸出台数は初めて100万台の大台を突破して100万6188台に達し、前年比30．7％の大幅増となったと伝えた。記事によると、中国製自動車のEU市場におけるシェ