【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは１０日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、１７位から出た２０２１年大会覇者の松山英樹は６バーディー、４ボギーで二つスコアを伸ばし、通算２アンダーの１６位となった。初出場で初日は最下位９０位だった片岡尚之は５バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの１