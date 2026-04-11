社会人野球のサムティは12日に都市対抗野球大会兵庫1次予選の初戦となるアスミビルダーズ戦（高砂）に臨む。創部2年目を迎えたチームにとって、都市対抗は初挑戦となる今大会。昨年から主将を務める田島佑樹捕手（23）が意気込みを明かした。「チーム全体として、やるしかないという気持ちになっています。去年は都市対抗ではなく、日本選手権からのスタートでしたので、このチームにとって初めての都市対抗予選になります。チ