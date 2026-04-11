「球春」という言葉があります。「野球のシーズンが始まる、春先の頃」（広辞苑第七版）を指し、俳句の季語にもなっています。【写真を見る】爆発する大谷人気、WBCファンが好むのは「誠実さ」〜TBSの専門家が分析「データからみえる今日の世相」〜【調査情報デジタル】具体的な時期としては、プロ野球がキャンプインする2月前半や、プロ野球オープン戦開幕の2月後半、選抜高校野球開幕の3月後半あたり。今年（2026年）はワールド