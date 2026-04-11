4児の母でタレントの東原亜希（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。息子の入学式のコーデを公開した。【画像】モデルオーラ全開、東原亜希の入学式コーデ投稿で「先日息子の入学式でした」とハートマークを添えて報告。「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！居なくなってから、やっと寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」としみじみ伝えた。また、「寂しいとかいう親の気