Image: Škoda アクティブノイズキャンセリング機能。もはや最近のイヤホンやヘッドホンでは当たり前の機能です。その性能も上がりきっており、ヘッドホンを装着してANCをONにすれば、そこはノイズの存在しない自分だけの世界です。…が、自分だけの世界は時と場合によってとっても危険。外で、とくに移動中にANCを使うと危ないシーンもあります。外にいる時は、車や自転車の音、救急車