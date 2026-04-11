「数字というよりかはタイトルが欲しいので、セーブ王を狙ってやっていきたいと思います。40セーブというところが目標ですし、最低限30セーブ取らないとタイトルはかすりもしないと思うので、30セーブ以上を目標に一旦設定してタイトルを狙える位置にできればいいなと思っています」ロッテ・横山陸人は昨年11月27日に行われた契約更改後の記者会見で、“セーブ王”獲得を今季の目標の一つに掲げた。昨季終盤抑えを務め、自己最