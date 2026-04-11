本拠地パイレーツ戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手は10日（日本時間11日）、本拠地パイレーツ戦に先発登板し6回100球で無安打無失点、9奪三振1四球と快投。しかし、チームは0-2で敗れた。今永降板の決断について、クレイグ・カウンセル監督は「簡単だった」と語った。今永は2回、クルーズに対し四球を出すもそれ以外ランナーを許さず。速球とスプリットを駆使して的を絞らせずパイレーツ打線を寄せ付けなかった。それでも、