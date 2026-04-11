10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、巨人・キャベッジについて言及した。この日『5番』でスタメン出場したキャベッジは2回の第1打席、センター前に運ぶと、増田陸が放ったレフトへの打球で一塁から長駆ホームイン。2−1の7回にはライトへ特大の本塁打を放った。五十嵐氏はキャベッジについて「打球も捉えているし、走塁。チームに良い流れを持ってくる選手だと見ていて感じ