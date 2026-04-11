子どもの入学式での母親の服装、今はパンツスーツなどを華やかに着こなす母親もよく見かけます。しかしそんな風潮に「断固NO」を突き付けた義母。今回は筆者の友人R子さんのエピソードをご紹介します。 「入学式は着物が当然！」義母からの恐怖の圧！