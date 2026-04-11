YouTubeチャンネル『もふもふモルン』に投稿されたのは、サイベリアンの男の子・モルンさんが眠りにつくまでの一部始終を捉えた様子。 高貴でクールなイメージが漂う長毛種のモルンさんですが、眠くなると意外な姿を見せるようで……そのギャップに「甘えんぼで可愛い！」「可愛すぎてズルい」「顔っwww」と多くのコメントが寄せられ、記事執筆時点で再生数は3千回を突破しています。 【動画：飼い主さんに思う