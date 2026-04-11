いちごのデザートが食べたくなった時は、【ローソン】の「新作スイーツ」をチェックしてみて。 いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（イチビコ）】が監修した、いちごを使った新作スイーツが登場している様子。いちごが香る、本格的な味わいに期待できそうです。今回は、お手軽感のあるシュークリーム、マニアも絶賛したドーム型ケーキをご紹介。いちごの美味しさを堪能でき