音楽プロデューサーのつんく♂が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身も開発に携わる人気ゲームシリーズ「リズム天国」の新作発売日が決まったことを喜んだ。 【写真】会心の出来に思わずサムズアップ&満面の笑みパッケージも可愛い！ リズム天国は2006年8月にシリーズ第1作が発売された音楽リズムゲーム。元々はつんく♂が任天堂に企画書を送ったことで、同作