企業の役員を安全に、そして快適に目的地へ送り届ける「役員運転手」。運転技術の高さはもちろんのこと、守秘義務の遵守や細やかな気配り、礼儀正しさなど、一般的なドライバーとは異なるスキルが求められる特別な仕事といえるのでは。 【調査結果】役員運転手に向いていそうな芸能人ランキング 株式会社NEXERはこのほど、株式会社トランスアクトと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「役員運転手に向いて