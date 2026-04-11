いつでも気軽に車を使えるレンタカーやカーシェアリング。だが、その手軽さの裏で、思いもよらないトラブルに巻き込まれるケースも少なくない。弁護士ドットコムニュースが読者に体験談を募集したところ、「理不尽な高額請求」や「トラブル防止の自衛策」などの声が寄せられた。集まったエピソードの一部を紹介する。●免責保険が適用外「弁護士入れたら支払い不要に」レンタカーを利用する際、万が一に備えて保険に加入する人は多