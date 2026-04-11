プロボクシングＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（帝拳）が、きょう１１日、両国国技館でＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦のリングに上がる。対戦相手は、元世界２階級制覇王者でＷＢＣ世界同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）。昨年１１月に井上拓真（大橋）に敗れて以来、５か月ぶりの再起戦でもある天心。元ＷＢＣ世界バンタム級王者で本紙評論家の山中慎介氏は、天心の勝利のカギは「接近戦」にあると分析