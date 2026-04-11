アイドルグループ Palette Parade のメンバー・夏目志穂さん（natsume_shiho）は慶應義塾大学法学部を経て広告代理店に勤務し、社会人としてのキャリアを捨てて芸能界に進んだ。経歴の異色さだけでなく、自らのことを赤裸々に語るnoteの文才にも注目が集まる。キャリアのこれまでとこれからを聞いた。◆福岡県の私立中を目指していたが…――noteを拝読すると、幼いときから「七田式教育」を受けるなど、相当教育熱心なご家庭だ