12日、阪神競馬場では牝馬三冠の第一関門、桜花賞が芝1600mを舞台に行われる。下馬評は2歳女王のスターアニスと、クイーンCを快勝したドリームコアが1番人気を争う構図だ。◆2歳女王と上がり馬が激突する“本命対決”の構図そんな2頭と並び上位人気の一角に推されそうなのが、レジェンド武豊騎手が騎乗するアランカールである。母に10年前のオークス馬シンハライトを持つアランカールは、昨年7月に福島でデビューすると、新