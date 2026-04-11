4月9日のAmazon売れ筋ランキング「本」部門で8位にランクインしていたのが、『月刊ぴあ とぶ！ぴあ 4 April-2026』（ぴあ株式会社）である。2011年に休刊となったエンタメ情報誌『ぴあ』が、装いも新たに復活。広く注目を集めているのが、8位という高順位からも伝わってくる。 参考：シティ・ポップの巨人・大滝詠一は、幼少期から「オタク気質」だった？死後10年以上を経て明かされる、その濃密な人生 元々の『ぴあ』は、