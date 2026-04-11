国内の2つのカップ戦では敗れてしまったものの、プレミアリーグ、CLで優勝の可能性があるアーセナル。CLベスト8ではスポルティングCPと対戦し、第1レグで勝利を収めている。そんなアーセナルだが、『BBC』によると、夏の移籍市場ではSBとMF、左WGの補強を目指しているようだ。ただ、今季の夏の移籍市場では2億5000万ポンドの支出を記録しており、再び大型補強を行うには、既存戦力の売却が必要になるという。そこで放出候補として