トッテナム・ホットスパーが暫定ながら、ついに降格圏内に転落した。プレミアリーグ第32節が10日に行われ、18位ウェストハムと20位ウルヴァーハンプトンが対戦。42分にコンスタンティノス・マヴロパノスの先制点でウェストハムが1点リードで前半を折り返すと、後半にもバレンティン・カステジャーノスが2得点を挙げたほか、マヴロパノスもダメ押しの2点目を決め、4−0でウェストハムが快勝した。この結果、勝ち点を「32」に