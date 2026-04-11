イタリアサッカー連盟（FIGC）は10日、6月に行われるイタリア代表の国際親善試合2試合の試合日程を発表した。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスAの決勝が3月31日に行われ、イタリア代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦。1−1のスコアで120分間の戦いを終えたなか、PK戦の末に敗退となった。この結果、3大会連続でW杯本大会行きを逃す屈辱を味わったアッズーリは、FIGCのガブリエレ・グラヴィーナ会長を