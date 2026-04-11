◆米大リーグブルージェイズ―ツインズ（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１０日（日本時間１１日）、ツインズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。まずは３点を追う２回先頭で打席へ。カウント１―２からの５球目、先発右腕のウッズリチャードソンが投じた外角直球に反応したが二飛に倒れた。この日は本拠でシティコネクトユニホームを着用。ＭＬＢが２０２１