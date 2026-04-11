あなたの街の隣人が、外国政府の意向を受けた工作員に監視されていたとしたら――。2024年、英国でそれが現実となった。発端は、一見ただの借金取りによる住宅侵入未遂だった。しかし、押収されたスマートフォンの記録から、事態は一変。そこに残されていたのは、香港を逃れて英国に暮らす民主活動家たちの監視情報や、香港政府関係者との生々しいやり取りだった。これは単なる刑事事件ではない。香港政府の出先機関が、欧州で情報